Минздрав Прикамья рассказал о состоянии пострадавших посетителей фестиваля

Министерство здравоохранения Пермского края рассказало сайту perm.aif.ru о состоянии посетителей фестиваля «Зов Пармы», пострадавших от нападения с топором.
Речь идёт о происшествии, которое случилось 21 июля на фестивале в Чердынском округе. В телеграм-каналах было опубликовано сообщение о том, что неизвестный мужчина с топором напал на двух посетителей мероприятия.
В ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции из медучреждения. Пострадавшими оказались двое мужчин 1993 и 1998 года рождения.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о состоянии пострадавших в Минздраве Пермского края.
«Один из пациентов от госпитализации отказался, второй госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое», — сообщили сайту perm.aif.ru в министерстве.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что неизвестный напал на посетителей фестиваля из-за конфликта, который произошёл между мужчинами. Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции.