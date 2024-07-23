В Атырау утонули еще двое детей

«Дети 2010 и 2011 годов рождения утонули во время купания в селе Бесикты в неположенном месте. Силами родственников найдено и извлечено из воды тело 13-летнего ребенка. На сегодня ведутся поиски второго 12-летнего мальчика. В поисках задействовано 11 сотрудников личного состава ДЧС, 5 плавсредств», — отметили в ДЧС Атырауской области.