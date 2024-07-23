В Атырау утонули еще двое детей

В Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Атырауской области о несчастном случае сообщили 23 июля в 00:50. Тело одного из детей извлекли родственники. Поиски второго до сих пор продолжаются.
«Дети 2010 и 2011 годов рождения утонули во время купания в селе Бесикты в неположенном месте. Силами родственников найдено и извлечено из воды тело 13-летнего ребенка. На сегодня ведутся поиски второго 12-летнего мальчика. В поисках задействовано 11 сотрудников личного состава ДЧС, 5 плавсредств», — отметили в ДЧС Атырауской области.
Также специалисты уточнили, что купальный сезон на территории Атырауской области в этом году еще не открыт.
«Купание опасно, так как сильное течение может привести к трагедии», — заключили в пресс-службе.
Отметим, ранее в пригороде города Атырау 20 июля утонули родные братья.