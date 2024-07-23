В администрации парка «Патриот» проходят следственные действия

Приказ министра обороны о создании Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» был подписан 30 октября 2014 года. В 2023 году его переименовали в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». На этот момент на территории общей площадью 3,5 тыс. га работают различные музеи, партизанская деревня, есть зона реконструкции исторических событий. Здесь же расположен конгрессно-выставочный центр «Патриот», главный храм ВС РФ.