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В администрации парка «Патриот» проходят следственные действия

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следственные действия проходят в администрации парка «Патриот» в Московской области, ведется выемка документов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Военные следователи сейчас проводят следственные действия в парке “Патриот”. Изымаются интересующие их документы», — сказал собеседник агентства.

По информации правоохранительных органов, эти действия не связаны с уголовным делом экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Приказ министра обороны о создании Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» был подписан 30 октября 2014 года. В 2023 году его переименовали в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». На этот момент на территории общей площадью 3,5 тыс. га работают различные музеи, партизанская деревня, есть зона реконструкции исторических событий. Здесь же расположен конгрессно-выставочный центр «Патриот», главный храм ВС РФ.