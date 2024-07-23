Прорвавшаяся дамба «Южуралзолота» заразила мышьяком 33 га сельхозземель

Принадлежащую олигарху Константину Струкову компанию «Южуралзолото» (АО «ЮГК») обвинили в заражении мышьяком не менее 33 гектаров сельхозземель в результате аварии, которая произошла 17 апреля нынешнего года на дамбе Светлинского золотоносного месторождения. В результате прорыва хвостохранилища окружающей среде был нанесен ущерб в размере более 3 млрд рублей. Об этом сегодня, 23 июля, сообщила прокуратура Челябинской области.
После проведенной проверки надзорное ведомство пришло к выводу, что причиной экологического ЧП стали грубейшие нарушения при строительстве дамбы и ее использование без введения в эксплуатацию. В результате разрушения насыпи неочищенные воды попали в реки Батуровка и Санарка, а также в пруд на реке Санарка.
Попутно на месторождениях «Южуралзолота» обнаружились нарушения промышленной безопасности, угрожающие жизни и здоровью работников. В частности, есть риск оползней на отвалах из-за отсутствия контроля над устойчивостью их бортов.
Прокуратура возбудила в отношении ЮГК более 15 административных дел и направила их в уполномоченные органы, в том числе для приостановки предприятия.
«В суды предъявлены исковые заявления о возмещении ущерба компонентам окружающей среды, а также о запрете деятельности по эксплуатации объектов капитального строительства: хвостохранилищ в Верхнеуральском и Пластовском районах», — добавили в прокуратуре.
Материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о порче земли.
Напомним, что в апреле Forbes включил владельца «Южуралзолота» Константина Струкова в список богатейших людей России: его состояние оценивается в 1,6 млрд долларов. В прошлом году губернатор Алексей Текслер наградил Струкова медалью «За вклад в развитие Челябинской области».