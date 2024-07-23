Прорвавшаяся дамба «Южуралзолота» заразила мышьяком 33 га сельхозземель

После проведенной проверки надзорное ведомство пришло к выводу, что причиной экологического ЧП стали грубейшие нарушения при строительстве дамбы и ее использование без введения в эксплуатацию. В результате разрушения насыпи неочищенные воды попали в реки Батуровка и Санарка, а также в пруд на реке Санарка.