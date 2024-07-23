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Спасатели в Иркутской области переведены на усиленный вариант несения службы

Группировки МЧС усилили из-за обстановки на реках Приангарья и обильных осадков.

Источник: Комсомольская правда

Вода в реках продолжает прибывать, а ливневые дожди не собираются отступать. По этой причине было решено усилить группировки спасателей в районах Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона в Тулунское муниципальное образование выехало 20 человек Байкальского ПСО МЧС России.

— На их вооружении техника, плавсредства, беспилотный летательный аппарат. В Нижнеудинский район выехала аэромобильная группировка МЧС региона, — поделились в ведомстве.

В Тайшете и Саянске отделения спасателей перевели на усиленный режим службы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рейсы из Иркутска в Якутию и в обратном направлении перенесли по причине неблагоприятных метеоусловий. Теперь пассажиры смогут добраться до точки назначения только через сутки.