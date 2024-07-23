Спасатели в Иркутской области переведены на усиленный вариант несения службы

Вода в реках продолжает прибывать, а ливневые дожди не собираются отступать. По этой причине было решено усилить группировки спасателей в районах Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона в Тулунское муниципальное образование выехало 20 человек Байкальского ПСО МЧС России.