Спасатели в Иркутской области переведены на усиленный вариант несения службы

Вода в реках продолжает прибывать, а ливневые дожди не собираются отступать. По этой причине было решено усилить группировки спасателей в районах Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона в Тулунское муниципальное образование выехало 20 человек Байкальского ПСО МЧС России.
— На их вооружении техника, плавсредства, беспилотный летательный аппарат. В Нижнеудинский район выехала аэромобильная группировка МЧС региона, — поделились в ведомстве.
В Тайшете и Саянске отделения спасателей перевели на усиленный режим службы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рейсы из Иркутска в Якутию и в обратном направлении перенесли по причине неблагоприятных метеоусловий. Теперь пассажиры смогут добраться до точки назначения только через сутки.