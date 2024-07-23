На Урале мужчина пришел с ножом на детский праздник

По информации СК, заявившийся на мероприятие мужчина был недоволен, что во дворе был устроен праздник с аниматорами и музыкой, в руках у него был «предмет, похожий на нож». Родители детей пытались объяснить соседу, что это никак не нарушает его права, однако тот вел себя агрессивно и ругался матом.