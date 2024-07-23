На Урале мужчина пришел с ножом на детский праздник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области пришел с ножом на детский праздник, устроенный во дворе одной из многоэтажек, мужчине якобы мешала музыка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
«В Первоуральске во дворе дома по улице Емлина произошел инцидент, связанный с хулиганскими действиями одного из местных жителей во время праздника, проводившегося для детей… Возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — следует из сообщения.
По информации СК, заявившийся на мероприятие мужчина был недоволен, что во дворе был устроен праздник с аниматорами и музыкой, в руках у него был «предмет, похожий на нож». Родители детей пытались объяснить соседу, что это никак не нарушает его права, однако тот вел себя агрессивно и ругался матом.
«Его антиобщественное поведение пресекли местные жители», — добавили в управлении.