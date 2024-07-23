В Башкирии пьяный водитель за рулем «Вольво» переехал сотрудника ГАИ.

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Федоровского района по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле этого года пьяный мужчина сел за руль «Вольво С80», не имея водительского удостоверения. Его остановил сотрудник ДПС. При выяснении обстоятельств водитель совершил разворот задним ходом.