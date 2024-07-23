В Башкирии пьяный водитель за рулем «Вольво» переехал сотрудника ГАИ.

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Федоровского района по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле этого года пьяный мужчина сел за руль «Вольво С80», не имея водительского удостоверения. Его остановил сотрудник ДПС. При выяснении обстоятельств водитель совершил разворот задним ходом.
В этот момент полицейский попытался предотвратить противоправные действия и выдернуть ключ из замка зажигания, после чего, зацепившись рукой за дверь машины, упал, а злоумышленник продолжил движение, переехал его и скрылся с места преступления. Здоровью сотрудника полиции был причинен тяжкий вред.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, конфисковал автомобиль в доход государства, а также удовлетворил требования потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.