В Красноярске подросток погиб из-за обрушения стены и потолка торгового центра

Сотрудники СК и прокуратуры работают на месте ЧП в торговом центре. Известно, что несчастный случай произошел около 18 часов по местному времени: при обрушении строительных конструкций один несовершеннолетний получил смертельные травмы; пострадали еще двое молодых людей, проинформировали в региональном главке Следственного комитета.