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В Красноярске подросток погиб из-за обрушения стены и потолка торгового центра

Трое молодых рабочих получили травмы при обрушении стены и потолка в одном из торговых центров на левобережье Красноярска. 17-летний юноша умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Источник: Российская газета

Сотрудники СК и прокуратуры работают на месте ЧП в торговом центре. Известно, что несчастный случай произошел около 18 часов по местному времени: при обрушении строительных конструкций один несовершеннолетний получил смертельные травмы; пострадали еще двое молодых людей, проинформировали в региональном главке Следственного комитета.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в ТЦ «Атриум» на улице Взлетной. Травмы получили трое работников в возрасте 17, 18 и 19 лет. Ребята начали работы накануне — демонтировали стены, вывозили мусор.

«Трудовых договоров не было, техника безопасности не соблюдалась», — таковы предварительные сведения надзорного ведомства.

В ближайшие часы следователи возбудят уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.