Перед уходом 15-летняя москвичка поссорилась с родителями

Как сообщил отец девочки телеграм-каналу Mash Siberia, в отделе Евангелина отдыхала со своей семьей: отцом, матерью и сестрой. Вечером они решили прогуляться в парке у отеля, а Евангелину по какой-то причине с собой не взяли.