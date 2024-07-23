Перед уходом 15-летняя москвичка поссорилась с родителями

Отец пропавшей из омского отеля «Ника» 15-летней московской школьницы рассказал, что предшествовало ее исчезновению.
Напомним, Евангелина Алешкова пропала вчера. Она ушла гулять в парк Победы и не вернулась. Девочку до сих пор ищут полиция и волонтеры. Используются беспилотники. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
Как сообщил отец девочки телеграм-каналу Mash Siberia, в отделе Евангелина отдыхала со своей семьей: отцом, матерью и сестрой. Вечером они решили прогуляться в парке у отеля, а Евангелину по какой-то причине с собой не взяли.
Девочка обиделась и ушла в парк одна, ее телефон отключился вчера в 14:28. Семья должна была вернуться в Москву, мать и сестра девочки Евангелины улетели, а отец остался и участвует в поисках.
По словам мужчины, Евангелина — домашний ребенок и ранее никогда не уходила из дома.