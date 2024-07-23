Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов

«Перечень террористов и экстремистов (Включенные)… Национальная часть… Физические лица… 4. Шарлот Эдуард Валерьевич*,
Шарлот* стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух — по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), одного — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни «День Победы» композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела — по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга