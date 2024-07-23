Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов

Шарлот* стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух — по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), одного — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде.