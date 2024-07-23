Под колесами поезда в Ляховичах погибла 18-летняя девушка

Предварительно установлено, что девушка была в наушниках и пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу на велосипеде. Прохожие пытались ее окликнуть и остановить, но жительница Ляховичей не реагировала.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.



Все обстоятельства произошедшего будут установлены Ляховичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии.