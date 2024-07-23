Предварительно установлено, что девушка была в наушниках и пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу на велосипеде. Прохожие пытались ее окликнуть и остановить, но жительница Ляховичей не реагировала.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Ляховичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии.
Под колесами поезда в Ляховичах погибла 18-летняя девушка
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 23 июля в Ляховичах на железнодорожной станции под колесами поезда погибла 18-летняя местная жительница. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Предварительно установлено, что девушка была в наушниках и пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу на велосипеде. Прохожие пытались ее окликнуть и остановить, но жительница Ляховичей не реагировала.