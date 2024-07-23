Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под колесами поезда в Ляховичах погибла 18-летняя девушка

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 23 июля в Ляховичах на железнодорожной станции под колесами поезда погибла 18-летняя местная жительница. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Предварительно установлено, что девушка была в наушниках и пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу на велосипеде. Прохожие пытались ее окликнуть и остановить, но жительница Ляховичей не реагировала.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Ляховичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии.

несчастный случай