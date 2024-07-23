В суд поступил коллективный иск потерпевших по делу «Крокуса»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, «Крокус Сити Холл» полностью сгорел.