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В суд поступил коллективный иск потерпевших по делу «Крокуса»

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Коллективный иск граждан, находившихся в «Крокус Сити Холле», и родственников погибших к «Ингосстраху» поступил в суд, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: © РИА Новости

«В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале “Крокус Сити Холл”, и родственников погибших в результате трагических событий 22 марта 2024 года, к СПАО “Ингосстрах”», — отметили там.

Как указано, «истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО “Крокус Интернешнл” и СПАО “Ингосстрах”».

Вопрос о принятии иска судом пока не решен.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, «Крокус Сити Холл» полностью сгорел.