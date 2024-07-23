В суд поступил коллективный иск потерпевших по делу «Крокуса»

«В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале “Крокус Сити Холл”, и родственников погибших в результате трагических событий 22 марта 2024 года, к СПАО “Ингосстрах”», — отметили там.
Как указано, «истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО “Крокус Интернешнл” и СПАО “Ингосстрах”».
Вопрос о принятии иска судом пока не решен.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, «Крокус Сити Холл» полностью сгорел.