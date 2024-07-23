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В Омске столкнулись пассажирский автобус и легковушка

В ДТП пострадали дети.

Источник: Комсомольская правда

В омской Госавтоинспекции сообщили о ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла сегодня днем в районе Тюкалинской развилки.

Рейсовый автобус № 125 двигался по маршруту «Ж\д вокзал — мкр. Входной». По предварительной информации 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Шевроле Нива» не предоставила автобусу преимущественное право в движении.

В салоне находилось 15 пассажиров. В результате столкновения с легковушкой пострадали две маленьких пассажирки автобуса — девочки 4-х и 8-лет. Дети доставлены в медицинское учреждение.