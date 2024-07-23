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Рыба погибла в канале Сары-озек в Атырауской области

Мальки погибли в канале Сары-озек, расположенном в селе Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области. Волонтёры и работники водоохраны пытаются спасти оставшуюся в водоёме рыбу, передаёт BaigeNews.kz.

О ЧП стало известно 21 июля из соцсетей. На место выехали руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и комиссия, в состав которой вошли представители департамента экологии по городу Атырау, представитель акимата села Бейбарыс, а также сотрудники научной организации и РГП «КазСуШар».

«Информация о гибели мальков подтвердилась. Общий вес погибшей рыбы составил порядка 80 килограммов. С местными исполнительными органами организована работа по сбору погибших мальков с последующей их утилизацией с соблюдением санитарных норм. Причиной гибели явился низкий уровень воды в канале Сары-озек (глубина составляет 40−50 сантиметров). Департаментом экологии области произведён отбор проб воды для проведения лабораторных исследований», — сообщили в Комитете рыбного хозяйства.

Работа по спасению молоди рыбы проводится совместно с работниками рыбоохраны, представителями местных исполнительных органов, субъектов рыбного хозяйства, волонтёрами.

Спасена молодь сазана, леща, судака, сома и карася средней навеской 12−14 граммов — более 100 тысяч штук.

Работа по спасению молоди продолжается.