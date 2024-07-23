Рыба погибла в канале Сары-озек в Атырауской области

О ЧП стало известно 21 июля из соцсетей. На место выехали руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и комиссия, в состав которой вошли представители департамента экологии по городу Атырау, представитель акимата села Бейбарыс, а также сотрудники научной организации и РГП «КазСуШар».
«Информация о гибели мальков подтвердилась. Общий вес погибшей рыбы составил порядка 80 килограммов. С местными исполнительными органами организована работа по сбору погибших мальков с последующей их утилизацией с соблюдением санитарных норм. Причиной гибели явился низкий уровень воды в канале Сары-озек (глубина составляет 40−50 сантиметров). Департаментом экологии области произведён отбор проб воды для проведения лабораторных исследований», — сообщили в Комитете рыбного хозяйства.
Работа по спасению молоди рыбы проводится совместно с работниками рыбоохраны, представителями местных исполнительных органов, субъектов рыбного хозяйства, волонтёрами.
Спасена молодь сазана, леща, судака, сома и карася средней навеской 12−14 граммов — более 100 тысяч штук.
Работа по спасению молоди продолжается.