Рыба погибла в канале Сары-озек в Атырауской области

О ЧП стало известно 21 июля из соцсетей. На место выехали руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и комиссия, в состав которой вошли представители департамента экологии по городу Атырау, представитель акимата села Бейбарыс, а также сотрудники научной организации и РГП «КазСуШар».