Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»

В последние несколько лет группа Russ активно скупает конкурентов. Так, в июле 2023 года компания закрыла сделку по покупке 100% оператора наружной рекламы Gallery. В октябре 2023 года она объявила о покупке петербургской компании «Постер», которая занимала пятое место по доле рекламных поверхностей с показателем 2,8%. В декабре того же года Russ получила в управление все активы тюменского оператора «Лайф+», имеющего в городе около 1 тыс. билбордов. После этих сделок в интервью РБК Роберт Мирзоян заявлял, что доля Russ на рынке наружной рекламы не превышает 25%.