Рейсовый автобус «Ростов-на-Дону — Геленджик» опрокинулся в Краснодарском крае

Рейсовый автобус «Ростов-на-Дону — Геленджик» опрокинулся на трассе в Краснодарском крае. Информацию об этом 23 июля опубликовали в официальном телеграм-канале ГУ МВД Кубани.
— Авария произошла около 14:30 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский, вблизи поселка Черноморский. В автобусе находились 32 пассажира. Количество пострадавших уточняется, на месте работают медики, — говорится в сообщении правоохранителей.
Сотрудники Госавтоинспекции сейчас проводят проверку, а также изучают записи видеорегистратора. Предварительно установили только, что водитель автобуса King Long съехал с проезжей части и опрокинулся.