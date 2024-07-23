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Рейсовый автобус «Ростов-на-Дону — Геленджик» опрокинулся в Краснодарском крае

Автобус «Ростов — Геленджик» с 32 пассажирами опрокинулся на трассе.

Источник: Комсомольская правда

Рейсовый автобус «Ростов-на-Дону — Геленджик» опрокинулся на трассе в Краснодарском крае. Информацию об этом 23 июля опубликовали в официальном телеграм-канале ГУ МВД Кубани.

— Авария произошла около 14:30 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский, вблизи поселка Черноморский. В автобусе находились 32 пассажира. Количество пострадавших уточняется, на месте работают медики, — говорится в сообщении правоохранителей.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас проводят проверку, а также изучают записи видеорегистратора. Предварительно установили только, что водитель автобуса King Long съехал с проезжей части и опрокинулся.