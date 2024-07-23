Притаившаяся в диване змея напугала белоруску в Ивановском районе

В Ивановском районе женщину напугала спрятавшаяся в диване змея. Подробности рассказали в управлении МЧС Брестской области.
ЧП произошло в деревня Ляховичи Ивановского района. Сельчанка обнаружила пресмыкающееся в диване, который стоит на улице рядом с домом. Женщина испугалась притаившейся змеи и позвонила в МЧС.
Спасатели пришли на помощь обеспокоенным хозяевам и достали змею из дивана. Это оказался простой уж.
Ранее мы уже рассказывали, как белорусы встречаются со змеями в своих квартирах и на улице: «Оборачиваюсь к плите — а там змея».