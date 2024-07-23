В Шымкенте школьный бухгалтер присвоил свыше 64 млн тенге

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде признания вины и чистосердечного раскаяния, по делу отягчающих уголовную ответственность обстоятельств не установлено. Суд назначил К. по ст. 189 ч. 4 п. 2) УК восемь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Гражданский иск удовлетворен полностью. Приговор суда не вступил в законную силу.