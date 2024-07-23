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В Шымкенте школьный бухгалтер присвоил свыше 64 млн тенге

В Шымкенте 23 июля школьного бухгалтера осудили на восемь лет за хищения в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Что установлено в суде

К., являясь главным бухгалтером общеобразовательной средней школы, в 2021—2023 годах переводил ежемесячно на свой счет средства, превышающие суммы от утвержденной зарплаты. Таким образом он присвоил государственные денежные средства на сумму 64,3 млн тенге, тем самым причинил ущерб в особо крупном размере. На данный момент ущерб не возмещен.

Чем доказана вина подсудимого

Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями представителя потерпевшего, вещественными доказательствами и другими доказательствами, собранными по делу.

Почему и какое наказание назначил суд

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде признания вины и чистосердечного раскаяния, по делу отягчающих уголовную ответственность обстоятельств не установлено. Суд назначил К. по ст. 189 ч. 4 п. 2) УК восемь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Гражданский иск удовлетворен полностью. Приговор суда не вступил в законную силу.