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Лейбл ADOR ответил на обвинения в плагиате в треке группы NewJeans

K-pop-лейбл ADOR в своих социальных сетях опровергнул обвинения в плагиате, которые предъявил герлз-бэнду NewJeans британский джаз-фанк-коллектив Shakatak. Команда считает, что песня девушек Bubble Gum (2024) слишком похожа на их хит Easier Said Than Done (1981).

Источник: Звук

K-pop-лейбл ADOR в своих социальных сетях опровергнул обвинения в плагиате, которые предъявил герлз-бэнду NewJeans британский джаз-фанк-коллектив Shakatak. Команда считает, что песня девушек Bubble Gum (2024) слишком похожа на их хит Easier Said Than Done (1981).

Компания опубликовала анализ двух композиций и заявила, что они различаются последовательностью аккордов, темпом и общим настроением. Кроме того, лейбл утверждает, что мелодия Easier Said Than Done была «общеупотребительной» еще до выхода трека. ADOR также обвинили материнскую компанию HYBE в неправильном общении с прессой во время конфликта.

Ранее NewJeans подверглись критике за копирование стиля мексиканской группы из 90-х — Jeans.