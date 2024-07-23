Лейбл ADOR ответил на обвинения в плагиате в треке группы NewJeans

Компания опубликовала анализ двух композиций и заявила, что они различаются последовательностью аккордов, темпом и общим настроением. Кроме того, лейбл утверждает, что мелодия Easier Said Than Done была «общеупотребительной» еще до выхода трека. ADOR также обвинили материнскую компанию HYBE в неправильном общении с прессой во время конфликта.