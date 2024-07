Лейбл ADOR ответил на обвинения в плагиате в треке группы NewJeans

K-pop-лейбл ADOR в своих социальных сетях опровергнул обвинения в плагиате, которые предъявил герлз-бэнду NewJeans британский джаз-фанк-коллектив Shakatak. Команда считает, что песня девушек Bubble Gum (2024) слишком похожа на их хит Easier Said Than Done (1981).