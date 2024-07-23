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Зарождение гигантского смерча в Черном море попало на видео

Туристы сняли на видео огромный смерч в Краснодарском крае.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Мой Туапсе — Telegram

На побережье Черного моря с утра, 23 июля, буянит непогода. Кажется, все стихии сошлись на курортах Краснодарского края в разгар лета. Доджь, грозы, смерчи и ураган обрушились на Анапу, Сочи и Туапсе. Туристы то и дело делятся жутко красивыми кадрами. Кому-то повезло зафиксировать на камеру мобильного телефона зарождение гигантского смерча.

— Ребят, это Небуг, Туапсинский район. Посмотрите, что происходит в море! — показали отдыхающие образование огромной воронки.

Зловеще черная туча нависла на морем и начала спускаться вниз к воде. Это рождение смерча. Правда, небо будто передумало сливаться с морем воедино, и смерч растаял на горизонте.

Но это еще не конец светопреставления. Штормовое предупреждение по целому букету метеоявлений будет действовать до 24 июля.

Напомним, на пляжах побережья Черного моря в Краснодарском крае действует запрет на купание. Повсюду подняли черные или красные флаги. Спасатели и местные власти просят отдыхающих ориентироваться на них. Подходить к воде сейчас очень опасно.