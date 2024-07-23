Зарождение гигантского смерча в Черном море попало на видео

На побережье Черного моря с утра, 23 июля, буянит непогода. Кажется, все стихии сошлись на курортах Краснодарского края в разгар лета. Доджь, грозы, смерчи и ураган обрушились на Анапу, Сочи и Туапсе. Туристы то и дело делятся жутко красивыми кадрами. Кому-то повезло зафиксировать на камеру мобильного телефона зарождение гигантского смерча.