Зарождение гигантского смерча в Черном море попало на видео

На побережье Черного моря с утра, 23 июля, буянит непогода. Кажется, все стихии сошлись на курортах Краснодарского края в разгар лета. Доджь, грозы, смерчи и ураган обрушились на Анапу, Сочи и Туапсе. Туристы то и дело делятся жутко красивыми кадрами. Кому-то повезло зафиксировать на камеру мобильного телефона зарождение гигантского смерча.
— Ребят, это Небуг, Туапсинский район. Посмотрите, что происходит в море! — показали отдыхающие образование огромной воронки.
Зловеще черная туча нависла на морем и начала спускаться вниз к воде. Это рождение смерча. Правда, небо будто передумало сливаться с морем воедино, и смерч растаял на горизонте.
Но это еще не конец светопреставления. Штормовое предупреждение по целому букету метеоявлений будет действовать до 24 июля.
Напомним, на пляжах побережья Черного моря в Краснодарском крае действует запрет на купание. Повсюду подняли черные или красные флаги. Спасатели и местные власти просят отдыхающих ориентироваться на них. Подходить к воде сейчас очень опасно.