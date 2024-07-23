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В Северском районе рейсовый автобус с 32 пассажирами попал в аварию

В Северском районе случилось ДТП с рейсовым автобусом. Авария произошла сегодня, 23 июля, возле поселка Черноморский.

Источник: 23 МВД — Telegram

Около 14:30 пассажирский автобус King Long двигался по трассе «Краснодар-Верхнебаканский». Маршрутка выполняла рейс «Ростов-на-Дону — Геленджик».

По данным правоохранителей, водитель автобуса съехал с дороги, в результате чего транспорт опрокинулся. В момент аварии в салоне находились 32 пассажира.

В настоящее время уточняется количество пострадавших. На месте работают сотрудники скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии», — добавили в ведомстве.