В Северском районе рейсовый автобус с 32 пассажирами попал в аварию

Около 14:30 пассажирский автобус King Long двигался по трассе «Краснодар-Верхнебаканский». Маршрутка выполняла рейс «Ростов-на-Дону — Геленджик».



По данным правоохранителей, водитель автобуса съехал с дороги, в результате чего транспорт опрокинулся. В момент аварии в салоне находились 32 пассажира.



В настоящее время уточняется количество пострадавших. На месте работают сотрудники скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.