Картаполов разъяснил поправки об аресте за использование гаджетов на СВО

«Одно дело, если бы решение оставалось за командиром, которому, конечно, лучше знать, что можно использовать на передовой, а что категорически запрещено, но ведь эти полномочия возлагаются на военную полицию, которая вряд ли во всех тонкостях будет разбираться. Вот, к примеру, планшет, с которого оператор управляет дроном, он боевой или нет? Сложно отрицать его функцию в военных действиях, а ведь в нем и видео хранится, и фотографии. Так, получается, у бойца его нужно изъять, а самого его посадить под арест? Трактовать можно, как будет угодно проверяющему, и это само по себе дает очень широкое поле для нарушений. По крайней мере, сейчас точно не время для того, чтобы ужесточать какие-то нормы в этом отношении», — отметил Журавлев и назвал документ «сырым», добавив, что не голосовал за него.