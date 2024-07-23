В аварии на трассе в Шербакульском районе пострадали пять человек

В Госавтоинспекции по Омской области сообщили о крупном ДТП. Авария произошла сегодня на 79-м километре дороги Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка,
58-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 44-летнего мужчины.
В результате аварии в больницу попали оба водителя, пассажирки «Шевроле Нива»: 18-летняя девушка и 10-летняя девочка, а также 19-летний парень, находящийся в салоне автомобиля «Рено».
Госавтоинспекцией проводится проверка.