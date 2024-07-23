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Nick Cave and the Bad Seeds выпустили песню Long Dark Night

Австралийский рок-артист Ник Кейв и его группа The Bad Seeds представили трек Long Dark Night. Композиция войдет в альбом Wild God, выход которого намечен на 30 августа.

Источник: Звук

Австралийский рок-артист Ник Кейв и его группа The Bad Seeds представили трек Long Dark Night. Композиция войдет в альбом Wild God, выход которого намечен на 30 августа.

Светло-печальная баллада была вдохновлена поэмой Dark Night of the Soul (1585) испанского мистика и поэта Иоанна Креста. Сам Кейв заметил, что песня с мелодией в стиле кантри ощущается как «прекрасный компаньон треку Wild God».

В мае Nick Cave and the Bad Seeds представили сингл Frog, который, по словам Ника, «вызывает у него огромную улыбку на лице». Также в начале года исполнитель перепел хит Эдит Пиаф La Vie en Rose (1947).