Татьяна Бакальчук опровергла заявление Кадырова о рейдерском захвате Wildberries

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — говорится в Telegram-канале Бакальчук. Далее она написала «вот пруфы», то есть доказательства, имея в виду фотографию, которой сопровождалось ее сообщение в Telegram. На фотографии: офисное помещение, в нем трое человек — Роберт Мирзоян, Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав Бакальчук.
«Компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — говорится в сообщении пресс-службы Russ и Wildberries, поступившем в «Ъ».
Несколько часов назад Рамзан Кадыров сообщил, что встретился с Владиславом Бакальчуком и тот рассказал ему про действия компании Russ Outdoor. Господин Кадыров назвал происходящее «откровенным и наглым рейдерским захватом». Виновными он считает братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также «нескольких известных кавказцев». В ситуации он поручил разобраться депутату Госдумы Адаму Делимханову.
О планах группы Russ и Wildberries объединиться стало известно в июне. Источник «Ъ» сообщал, что гендиректором будущей объединенной группы станет сама Бакальчук, а Роберт Мирзоян станет главным исполнительным директором. Владислав Бакальчук, как сообщает со ссылкой на источник Forbes, покинул Wildberries в начале июля.