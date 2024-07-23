Татьяна Бакальчук опровергла заявление Кадырова о рейдерском захвате Wildberries

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — говорится в Telegram-канале Бакальчук. Далее она написала «вот пруфы», то есть доказательства, имея в виду фотографию, которой сопровождалось ее сообщение в Telegram. На фотографии: офисное помещение, в нем трое человек — Роберт Мирзоян, Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав Бакальчук.