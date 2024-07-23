На российском фрегате из-за запрета Франции на вход в Брест кончается вода

Ранее в этот день Элькан заявил, что отказ российскому фрегату «Штандарт» в заходе в порт Бреста демонстрирует слабость Франции, которая идет на поводу у Брюсселя, поддерживая санкции против России. Он обратил внимание, что Франция сейчас не решает такие вопросы сама, полагаясь на Евросоюз (ЕС). Глава ассоциации подчеркнул, что считает санкции против моряков «несправедливыми и отвратительными». Он отметил, что они ничего плохого не сделали, а просто хотели показать в Бресте корабль.