На российском фрегате из-за запрета Франции на вход в Брест кончается вода

«Ситуация на корабле будет быстро ухудшаться, у них уже дефицит воды. Власти должны понять, что очень скоро у команды закончатся вода и еда. Они не могут оставить ее в этой ситуации, это нелегально, ей не может быть отказано во входе в порт», — цитирует Элькана «РИА Новости».
Активист отметил, что ассоциация продолжит добиваться разрешения для корабля причалить к берегу. Кроме того, он уточнил, что также провел разговор с представителями проукраинской ассоциации, которая добивалась введения санкций против фрегата.
«У них нет никакой идеологии. Они не помогают своим. Их единственная задача — уничтожать всë русское. Люди в этой ассоциации разжигают ненависть. Использовать эту ситуацию в этих целях стыдно и скандально», — сделал вывод Элькан.
Ранее в этот день Элькан заявил, что отказ российскому фрегату «Штандарт» в заходе в порт Бреста демонстрирует слабость Франции, которая идет на поводу у Брюсселя, поддерживая санкции против России. Он обратил внимание, что Франция сейчас не решает такие вопросы сама, полагаясь на Евросоюз (ЕС). Глава ассоциации подчеркнул, что считает санкции против моряков «несправедливыми и отвратительными». Он отметил, что они ничего плохого не сделали, а просто хотели показать в Бресте корабль.
Префектура департамента Финистер на западе Франции ранее в июле запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против Москвы добавили формулировку о «копиях исторических судов», которым является фрегат. В итоге моряки не смогли участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не смогли войти в порт для снабжения. Сейчас парусное судно стоит на якоре у французского атлантического побережья без права зайти в порт. На борту находятся моряки из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля.
22 июля Европейский совет объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода. В тот же день доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что санкционное давление на Россию не достигло цели.
Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года.