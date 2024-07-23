Работники организаций в Зельвенском районе за полгода похитили 15,4 тонны говядины

В ведомстве отметили, что в ходе судебного следствия было установлено, что главный ветврач аграрного предприятия, приемщик-сдатчик и ветврач Зельвенского филиала Гродненского облпотребобщества, а также бригадир молочно-товарной фермы на протяжении полугода похищали создаваемые ими излишки говядины, которая поступала от предприятия АПК в адрес филиала для убоя. Затем обвиняемые реализовывали излишки мяса через другое лицо предпринимателю в Барановичи. Всего они завладели говядиной общим весом 15,4 т, чем причинили КСУП «Бородичи» имущественный ущерб на Br125 тыс.



В прокуратуре добавили, что фигуранты вносили заведомо ложные сведения в официальные документы, в которых подтверждали убытие КРС из хозяйства на убой в Зельвенское райпо, хотя на самом деле указанные животные пали и на убой не поставлялись. В документах они также отражали фальшивую информацию о наличии на конец отчетного период животных в стадах на ферме, тогда как на самом деле скот был похищен и в стадах не находился.



В ходе предварительного расследования обвиняемые в полном объеме возместили причиненный преступлениями ущерб.



С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Волковысского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 и ч.4 ст. 210, ч.1 ст. 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь главному ветврачу сельхозпредприятия, приемщику-сдатчику и ветврачу Зельвенского филиала Гродненского областного потребительского общества по совокупности преступлений каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 230 базовых величин (Br9,2 тыс.) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.



Бригадиру МТФ на основании ч.2 и ч.3 ст. 210, ч.1 ст. 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 50 базовых величин (Br4 тыс.) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года.



Ко всем обвиняемым согласно ч.2 ст. 77 Уголовного кодекса Республики Беларусь применена отсрочка исполнения основного наказания.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.