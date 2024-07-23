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Суд в Барановичах огласил приговор по делу о ДТП с двумя погибшими

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Фигурантом стал молодой человек 2002 года рождения. В октябре 2023 года он управлял автомобилем BMW, который принадлежит другому владельцу. Двигаясь в направлении деревни Полонка Барановичского района, водитель проявил легкомыслие, не снизил скорость и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с автомобилем GAS SAZ-3507, принадлежавшем Новомышскому государственному аграрному колледжу, который выезжал со второстепенной дороги для последующего поворота. В результате ДТП 43-летний и 23-летний пассажиры BMW от полученных травм скончались.

Молодой человек в судебном заседании вину не признал.

Суд признал фигуранта виновным по ч.3 ст. 317 (нарушение ПДД и эксплуатации автомобиля водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также обвиняемого на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Исковые требования семи потерпевших (близких родственников погибших) о взыскании с владельцев двух автомобилей — участников ДТП материальной компенсации морального вреда переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.