Суд в Барановичах огласил приговор по делу о ДТП с двумя погибшими

Фигурантом стал молодой человек 2002 года рождения. В октябре 2023 года он управлял автомобилем BMW, который принадлежит другому владельцу. Двигаясь в направлении деревни Полонка Барановичского района, водитель проявил легкомыслие, не снизил скорость и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с автомобилем GAS SAZ-3507, принадлежавшем Новомышскому государственному аграрному колледжу, который выезжал со второстепенной дороги для последующего поворота. В результате ДТП 43-летний и 23-летний пассажиры BMW от полученных травм скончались.



Молодой человек в судебном заседании вину не признал.



Суд признал фигуранта виновным по ч.3 ст. 317 (нарушение ПДД и эксплуатации автомобиля водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также обвиняемого на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



Исковые требования семи потерпевших (близких родственников погибших) о взыскании с владельцев двух автомобилей — участников ДТП материальной компенсации морального вреда переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.



Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.