Вагон загорелся у Ладожского вокзала в Петербурге

ЧП произошло на путях необщего пользования коммерческой организации рядом с Ладожским вокзалом в Петербурге. Там загорелся вагон-цистерна. К счастью, обошлось без пострадавших. Возгорание оперативно ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.