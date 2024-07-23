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Вагон загорелся у Ладожского вокзала в Петербурге

Транспортная прокуратура проверит инцидент с возгоранием вагона-цистерны у Ладожского вокзала.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

ЧП произошло на путях необщего пользования коммерческой организации рядом с Ладожским вокзалом в Петербурге. Там загорелся вагон-цистерна. К счастью, обошлось без пострадавших. Возгорание оперативно ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдение противопожарных требований, при наличии оснований примет меры реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

Что стало причиной возгорания вагона, на данный момент неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.

Напомним, что еще один пожар сегодня произошел в Петербурге на проспекте Просвещения. Там горело неэксплуатируемое здание площадью 300 квадратных метров. ЧП обошлось без пострадавших.

Прокуратура