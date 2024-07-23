Сообщение об инциденте поступило в 15.49. Прибывшие на место работники МЧС обнаружили горение поля с пшеницей на корню на площади порядка 50 кв.м.
Огонь оперативно ликвидировали спасатели. Благодаря их действиям удалось спасти урожай на площади около 120 га.
Обстоятельства инцидента устанавливают.
В Витебском районе горело после с пшеницей, огонь оперативно потушили спасатели
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поле с сельхозкультурой сегодня горело рядом с деревней Стайки Витебского района, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение об инциденте поступило в 15.49. Прибывшие на место работники МЧС обнаружили горение поля с пшеницей на корню на площади порядка 50 кв.м.