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В Витебском районе горело после с пшеницей, огонь оперативно потушили спасатели

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поле с сельхозкультурой сегодня горело рядом с деревней Стайки Витебского района, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в 15.49. Прибывшие на место работники МЧС обнаружили горение поля с пшеницей на корню на площади порядка 50 кв.м.

Огонь оперативно ликвидировали спасатели. Благодаря их действиям удалось спасти урожай на площади около 120 га.

Обстоятельства инцидента устанавливают.

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