В Витебском районе горело после с пшеницей, огонь оперативно потушили спасатели

Сообщение об инциденте поступило в 15.49. Прибывшие на место работники МЧС обнаружили горение поля с пшеницей на корню на площади порядка 50 кв.м.



Огонь оперативно ликвидировали спасатели. Благодаря их действиям удалось спасти урожай на площади около 120 га.



Обстоятельства инцидента устанавливают.