В DHL Group сообщили, что посылки из ФРГ в РФ не проходят проверку

В понедельник ФСБ России сообщила, что пресекла в Санкт-Петербурге канал поставки в Россию из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов. Эти средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей. В ФСБ сообщили, что в целях установления организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов органами безопасности в рамках взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом запрошены соответствующие европейские спецслужбы. До настоящего времени указанные запросы остались без ответа.