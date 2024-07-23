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В DHL Group сообщили, что посылки из ФРГ в РФ не проходят проверку

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Посылки, направляемые в Россию из Германии, не проходят проверку по причине почтовой тайны, данные клиентов не сохраняются. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель DHL Group на просьбу прокомментировать, повлияли ли на работу компании сообщения о том, что ФСБ России ранее пресекла в Санкт-Петербурге канал поставки в РФ из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов.

Источник: РИА "Новости"

«Отправка посылок в Россию через DHL Express невозможна. Однако в связи с юридическими обязательствами, вытекающими из [закона] об универсальной почтовой службе и Всемирной почтовой конвенции, письма и посылки будут продолжать доставляться из Германии в Россию и наоборот», — отметила представитель DHL Group. «По соображениям почтовой тайны посылки, предназначенные для России, не проверяются и данные о клиентах не сохраняются», — констатировала она.

В понедельник ФСБ России сообщила, что пресекла в Санкт-Петербурге канал поставки в Россию из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов. Эти средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей. В ФСБ сообщили, что в целях установления организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов органами безопасности в рамках взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом запрошены соответствующие европейские спецслужбы. До настоящего времени указанные запросы остались без ответа.

ФСБ