Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области

«Мощный прилет в направлении Мартыновского аэродрома. В последнее время практически ежедневно из Вознесенска сообщали о том, что на аэродроме дежурит как минимум один самолет, <…> там же есть несколько малых самолетов, на которых учатся летать украинские пилоты», — сказал собеседник агентства.