Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области

«Мощный прилет в направлении Мартыновского аэродрома. В последнее время практически ежедневно из Вознесенска сообщали о том, что на аэродроме дежурит как минимум один самолет, <…> там же есть несколько малых самолетов, на которых учатся летать украинские пилоты», — сказал собеседник агентства.
По информации подпольщиков, на этом аэродроме проходят переподготовку несколько десятков мобилизованных военнослужащих ВСУ, ранее имевших дело с авиацией.
О взрыве в Вознесенске также сообщало издание «Страна».
В девяти областях Украины, в том числе в Николаевской, 23 июля действовала воздушная тревога.
Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.