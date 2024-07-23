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Подполье сообщило об ударе по району аэродрома ВСУ в Николаевской области

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. В Николаевской области зафиксировали удар в районе Мартыновского аэродрома, где обучались военные летчики, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Мощный прилет в направлении Мартыновского аэродрома. В последнее время практически ежедневно из Вознесенска сообщали о том, что на аэродроме дежурит как минимум один самолет, <…> там же есть несколько малых самолетов, на которых учатся летать украинские пилоты», — сказал собеседник агентства.

По информации подпольщиков, на этом аэродроме проходят переподготовку несколько десятков мобилизованных военнослужащих ВСУ, ранее имевших дело с авиацией.

О взрыве в Вознесенске также сообщало издание «Страна».

В девяти областях Украины, в том числе в Николаевской, 23 июля действовала воздушная тревога.

Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.