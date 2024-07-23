Барабанщик Slayer Пол Бостаф выпустит коллекцию картин, основанных на его игре

В рамках этого проекта SceneFour уже работали с такими легендарными барабанщиками, как Билл Уорд из Black Sabbath, Рик Аллен из Def Leppard и Дэйв Ломбардо из Slayer. Художники сотрудничают и с гитаристами, которые создают произведения, играя в специальной перчатке. Среди них оказались Джо Сатриани, Стив Морс из Deep Purple, Скотт Иэн из Anthrax и другие.