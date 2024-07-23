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Барабанщик Slayer Пол Бостаф выпустит коллекцию картин, основанных на его игре

Ударник американской метал-группы Slayer Пол Бостаф совместно с лос-анджелесским арт-проектом SceneFour представит коллекцию произведений искусства Nocturne Kraft, основанных на его барабанных партиях. Релиз ожидается 22 августа.

Источник: Звук

Ударник американской метал-группы Slayer Пол Бостаф совместно с лос-анджелесским арт-проектом SceneFour представит коллекцию произведений искусства Nocturne Kraft, основанных на его барабанных партиях. Релиз ожидается 22 августа.

Техника «ритм на холсте» заключается в том, что музыкант играет светодиодными палочками, подобно художнику с его кистями, передает Blabbermouth. Отпечаток света фиксируется на полотне.

В рамках этого проекта SceneFour уже работали с такими легендарными барабанщиками, как Билл Уорд из Black Sabbath, Рик Аллен из Def Leppard и Дэйв Ломбардо из Slayer. Художники сотрудничают и с гитаристами, которые создают произведения, играя в специальной перчатке. Среди них оказались Джо Сатриани, Стив Морс из Deep Purple, Скотт Иэн из Anthrax и другие.

Ранее гитарист Slayer Керри Кинг попросил фанатов не ждать постоянных реюнионов коллектива.