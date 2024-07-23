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В Гродно произошел прорыв трубопровода на ул. Тимирязева, течь устранена

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на ул. Тимирязева произошел прорыв трубопровода, сообщает БЕЛТА.

Течь водопровода, который принадлежит частному торговому предприятию, расположенному на ул. Тимирязева, была ликвидирована силами «Гродноводоканала». В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.

Как сообщало УВД Гродненского облисполкома, в связи с прорывом трубопровода была осложнена дорожная обстановка. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность движения. В связи с инцидентом, сотрудники Госавтоинспекции обратились к автомобилистам с просьбой выбирать другие пути движения для избежания заторов.