В Гродно произошел прорыв трубопровода на ул. Тимирязева, течь устранена

Течь водопровода, который принадлежит частному торговому предприятию, расположенному на ул. Тимирязева, была ликвидирована силами «Гродноводоканала». В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.



Как сообщало УВД Гродненского облисполкома, в связи с прорывом трубопровода была осложнена дорожная обстановка. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность движения. В связи с инцидентом, сотрудники Госавтоинспекции обратились к автомобилистам с просьбой выбирать другие пути движения для избежания заторов.