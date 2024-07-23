В Житковичском лесхозе локализовали крупный лесной пожар

Общую площадь возгорания оценили примерно в 5,8 га, в том числе 1,9 га — болото.



Для ликвидации очага в Береженском лесничестве задействовали около 60 человек — это должностные лица гослесохраны, а также более десяти единиц техники. Для оперативного устранения пожара привлекли силы Полесского лесхоза, нацпарка «Припятский» и МЧС.



Причины возникновения пожара в Житковичском лесхозе пока не установлены.



Минлесхоз призывает граждан быть максимально осторожными при посещении лесных массивов. Важно соблюдать меры пожарной безопасности и не нарушать действующих запретов и ограничений на посещение лесов.