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В Житковичском лесхозе локализовали крупный лесной пожар

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный лесной пожар вспыхнул в Житковичском лесхозе Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Общую площадь возгорания оценили примерно в 5,8 га, в том числе 1,9 га — болото.

Для ликвидации очага в Береженском лесничестве задействовали около 60 человек — это должностные лица гослесохраны, а также более десяти единиц техники. Для оперативного устранения пожара привлекли силы Полесского лесхоза, нацпарка «Припятский» и МЧС.

Причины возникновения пожара в Житковичском лесхозе пока не установлены.

Минлесхоз призывает граждан быть максимально осторожными при посещении лесных массивов. Важно соблюдать меры пожарной безопасности и не нарушать действующих запретов и ограничений на посещение лесов.

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