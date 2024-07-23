Общую площадь возгорания оценили примерно в 5,8 га, в том числе 1,9 га — болото.
Для ликвидации очага в Береженском лесничестве задействовали около 60 человек — это должностные лица гослесохраны, а также более десяти единиц техники. Для оперативного устранения пожара привлекли силы Полесского лесхоза, нацпарка «Припятский» и МЧС.
Причины возникновения пожара в Житковичском лесхозе пока не установлены.
Минлесхоз призывает граждан быть максимально осторожными при посещении лесных массивов. Важно соблюдать меры пожарной безопасности и не нарушать действующих запретов и ограничений на посещение лесов.
В Житковичском лесхозе локализовали крупный лесной пожар
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный лесной пожар вспыхнул в Житковичском лесхозе Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
Общую площадь возгорания оценили примерно в 5,8 га, в том числе 1,9 га — болото.