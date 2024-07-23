Обвиняемому в хищении средств Минобороны запросили внушительный срок

Уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) Андрея Чеснокова, а также его предполагаемых сообщников бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова рассматривается в Хамовническом райсуде с августа 2022 года. Как сообщили «Ъ» в суде, на днях представители Генпрокуратуры в прениях сторон попросили признать подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и приговорить их к срокам в колонии общего режима: Чеснокова к девяти годам и десяти месяцам, а Вадима Лесных и Василия Титова к девяти с половиной годам и восьми годам соответственно.
Стоит отметить, что статья о мошенничестве предусматривает десять лет заключения как максимально возможное наказание, и запрошенный прокурором для Андрея Чеснокова срок является предельно суровым, когда обвинитель не нашел практически никаких смягчающих обстоятельств.
Напомним, что как сообщал «Ъ», уголовное дело было возбуждено столичной полицией в октябре 2019 года в отношении тогда еще не установленных лиц. Впоследствии материалы передали в следственный департамент МВД. По версии следствия, в ноябре и декабре 2015 года ООО «Градстройпроект» (в 2021 году признано банкротом) заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 13» контракты на реконструкцию расположенных в Казахстане военных полигонов Теректа и Тургай. Там Минобороны еще с середины 1950-х годов проводит испытания и исследования беспилотного реактивного и управляемого вооружения.
Первыми в 2020 году были задержаны заместитель генидиректора «Градстройпроект» Игорь Бердников и предприниматель Михаил Стаханов, помогавший ему провернуть аферу с бюджетными деньгами. Оба полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Два года назад тот же Хамовнический райсуд рассмотрел дела фигурантов в особом порядке без вызова свидетелей и изучения доказательств, приговорив Игоря Бердникова к шести с половиной годам колонии, а Михаила Стаханова — к трем с половиной. Стоит отметить, что Игорь Бердников в свое время отвоевал в Афганистане и имеет боевые награды — орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».
Показания осужденных помогли выявить остальных участников хищений. В сентябре 2020 года под стражу были отправлены учредители нескольких уже прекративших на тот момент существование фирм Вадим Лесных и Андрей Чесноков. Третьим же фигурантом через несколько месяцев стал Василий Титов, настаивавший, правда, что стал руководителем компаний, когда все аферы уже были совершены. Он являлся руководителем проекта ФГПУ «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», а на момент совершения преступления числился одним из руководителей ООО «Градстройпроект», а также гендиректором его дочерней фирмы — строительной компании «Трест № 11» (ликвидирована в мае 2021 года), через которую, по версии следствия, также осуществлялось хищение денег.
Как рассказывал «Ъ», Андрея Чеснокова и его знакомых сотрудники антикоррупционного управления «М» ФСБ не раз использовали в своих комбинациях для разоблачения коррумпированных коллег, а также полицейских. В частности, в 2019 году именно Андрей Чесноков помог сотрудникам ФСБ изобличить оперуполномоченного питерского УФСБ Кирилла Либена (получил два года колонии), вымогавшего 10 млн руб. за прекращение проверки его компании «Автопарк № 6 “Спецтранс”». А перед этим тот же Андрей Чесноков выступил заявителем и потерпевшим по делу бывших полковников МВД Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева, которых в итоге суд признал виновными в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
За прекращение проверочных мероприятий в отношении компании «ЭМК-Инжиниринг» начальник отдела УЭБиПК МВД Москвы Кашматов и замначальника отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Атаев получили взятку в 17 млн руб., за что были позже осуждены на 11 лет лишения свободы и 100 млн руб. штрафа каждый. Правда, сами они утверждали, что стали жертвами провокаций.
Надо отметить, что сам процесс по делу Андрея Чеснокова и его предполагаемых подельников шел долго и весьма непросто. После нескольких месяцев заседаний по просьбе защиты Хамовнический райсуд передал материалы в Головинский райсуд «по подсудности». Это было связано со спором относительно того, какое конкретное место считать «местом совершения преступления» — офис подрядчика, где заключались договора на позже невыполненные работы по реконструкции полигонов, или же помещения банков, через которые переводились деньги.
В итоге после тщательного изучения постановлений и разъяснений пленумов Верховных судов материалы через некоторое время были возвращены из Головинского суда в Хамовнический для дальнейшего рассмотрения. Мера пресечения подсудимым при этом, несмотря на задержку и соответствующие ходатайства защиты, с содержания в СИЗО на более мягкую не изменялась.
Представители женщины настаивали, что она развелась с мужем в далеком 2007 году, а за год до этого они совершили раздел имущества. Продав доли в бизнесе, она якобы и вложила вырученные деньги в банки, а также выдала ряд займов. Впрочем, следствие и суд не были в этом уверены, указывая, что у женщины в последние годы имелся минимальный доход и истинным источником ее богатств являются средства супруга. А потому арест денежных средств до сих пор сохраняется, а их судьба, как и заявленного иска о возмещении ущерба Минобороны, будет решена судом при вынесении решения.
Адвокаты подсудимых воздержались от комментариев, предложив подождать до оглашения приговора.