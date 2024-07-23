Обвиняемому в хищении средств Минобороны запросили внушительный срок

Представители женщины настаивали, что она развелась с мужем в далеком 2007 году, а за год до этого они совершили раздел имущества. Продав доли в бизнесе, она якобы и вложила вырученные деньги в банки, а также выдала ряд займов. Впрочем, следствие и суд не были в этом уверены, указывая, что у женщины в последние годы имелся минимальный доход и истинным источником ее богатств являются средства супруга. А потому арест денежных средств до сих пор сохраняется, а их судьба, как и заявленного иска о возмещении ущерба Минобороны, будет решена судом при вынесении решения.