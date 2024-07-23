Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта во время ОИ

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые пройдет вне стадиона, 10 500 спортсменов проплывут на лодках через центр Парижа по реке Сене. На фоне высокого риска потенциальных угроз на церемонии открытия число зрителей было решено сократить с 600 тыс. до 326 тыс. человек. Безопасность в ходе состязаний будут обеспечивать около 45 тыс. французских полицейских и жандармов, а также 20 тыс. военных.