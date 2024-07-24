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В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Еще несколько населенных пунктов подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. <…> В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что в Шебекино при сбросе взрывного устройства с беспилотника повреждения получили два легковых автомобиля.

Кроме того, FPV-дрон также атаковал поселок Красное в Шебекинском городском округе. При взрыве в частном доме полностью разрушилась крыша.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.