В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом

«Еще несколько населенных пунктов подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. <…> В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена», — написал он в Telegram-канале.