Полковник ФСБ вымогал деньги, используя популярные Telegram-каналы

В ходе следствия никто из фигурантов вину не признал. При продлении им сроков ареста они не раз заявляли, что в материалах уголовного дела содержатся сведения всего об одной-единственной публикации. Она была размещена в Telegram-канале «Незыгарь» в ноябре 2021 года, провисела там 9 минут, а затем, как полагает следствие, была удалена после обращения ГК «Ланит». В ней речь шла о взаимоотношениях компании с налоговыми органами. По словам обвиняемых, Telegram-канал фактически «репостнул» статью, которая вышла в газете «Версия» 15 ноября 2021 года под заголовком «Ты удираешь, а я догоняю», она до сих пор находится в открытом доступе. Данных же о других публикациях в материалах дела просто нет.