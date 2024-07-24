Полковник ФСБ вымогал деньги, используя популярные Telegram-каналы

Об окончании следственных действий Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве уведомило фигурантов и их защитников. Все трое обвиняемых уже больше года находятся в СИЗО. Поляков и Санин были задержаны в Москве 14 июля 2023 года и заключены Тверским райсудом столицы под стражу на следующий день, тогда как Савинского взяли 18 июля в Ялте, где он находился в отпуске у родителей. Его суд арестовал 19 июля. Всем троим инкриминировали вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), за что им грозит от 7 до 15 лет заключения.
По версии следствия, «не позднее ноября 2020 года» Михаил Поляков разработал план, согласно которому на подконтрольных ему Telegram-каналах были размещены негативные посты, которые могли «причинить существенный вред правам и законным интересам» собственников IT-компании «Ланит».
В качестве таких ресурсов в материалах дела якобы фигурируют не только «Кремлевская прачка» и «Незыгарь», но также «ВЧК-ОГПУ» (признан иноагентом), «Банкста» и Brief.
Первый раз, по данным следствия, речь шла о трехмесячной блокировке возможных негативных публикаций, однако затем ее действие было продлено. Следствие пришло к выводу, что за три года (с ноября 2020 по июль 2023 года) Поляков по прозвищу «дядя Миша ФСБ» (так его называли администраторы Telegram-каналов) и его соучастники получили в общей сложности 42,504 млн руб. При этом если изначально, по материалам дела, фигуранты дела потребовали $66 тыс., то затем переводы с интервалом раз в квартал осуществлялись уже в криптовалюте.
Интересно, что на момент начала инкриминируемых событий полковник Поляков служил в так называемой второй службе столичного управления ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. К моменту задержания он вышел в отставку и занимал должность заместителя директора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи».
Двое последних содержатся в специзоляторе № 99/1, более известном как «Кремлевский централ», а сам Поляков — в СИЗО «Лефортово».
В ходе следствия никто из фигурантов вину не признал. При продлении им сроков ареста они не раз заявляли, что в материалах уголовного дела содержатся сведения всего об одной-единственной публикации. Она была размещена в Telegram-канале «Незыгарь» в ноябре 2021 года, провисела там 9 минут, а затем, как полагает следствие, была удалена после обращения ГК «Ланит». В ней речь шла о взаимоотношениях компании с налоговыми органами. По словам обвиняемых, Telegram-канал фактически «репостнул» статью, которая вышла в газете «Версия» 15 ноября 2021 года под заголовком «Ты удираешь, а я догоняю», она до сих пор находится в открытом доступе. Данных же о других публикациях в материалах дела просто нет.
Сам Поляков категорически отрицал всякое общение с представителями «Ланита» по поводу установки «блока на негатив», а также контакты с нанятым компанией индивидуальным предпринимателем, который оказывал фирме консалтинговые услуги, связанные с информационным сопровождением и имиджем. Последний вел переписку с админом канала «Незыгарь» под ником nzgrcontact и никогда не встречался с полковником Поляковым лично. Сам Поляков уверяет, что совершенно не знаком и со своим предполагаемым сообщником Саниным.
В этой связи все принятые по делу процессуальные решения, включая продление обвиняемым срока ареста до 13 октября 2024 года, по мнению адвокатов, являются нелегитимными. Именно до этой даты обвиняемые и их защитники должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно поступит на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру, а затем и в суд.
Отметим, что похожие скандалы с расследованием МВД дела, по которому проходил действующий сотрудник ФСБ, уже были. Так, следственный департамент МВД довел до суда материалы, в соответствии с которыми в группировку хакеров Алексея Строганова (Флинт) входил контрразведчик. Суд в итоге решил, что можно рассматривать дело и с такой подследственностью.
Адвокаты нынешних фигурантов подтвердили «Ъ», что их подзащитные отрицают вину, однако прокомментировать дело отказались.