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Условно осужденный за хулиганство с оружием десантник уехал на спецоперацию

Реутовский гарнизонный суд приговорил к шести годам условно участника СВО, гвардии старшего лейтенанта Радика Айсина. В феврале 2023 года, находясь в карауле на территории своей части в Орехово-Зуево, офицер ВДВ выпил и с незаряженным автоматом поехал за пивом в магазин, где устроил ссору с женщиной-продавцом. История получила широкую огласку благодаря попавшей в интернет видеозаписи инцидента. После вынесения приговора офицер сразу же уехал в зону боевых действий, где добровольно пошел в штурмовики.

Источник: РИА "Новости"

Материалы дела офицера-десантника гарнизонный суд рассматривал с августа 2023 года. Слушания шли с длительными перерывами, так как Радик Айсин уезжал в зону проведения СВО и участвовал в боевых действиях. За время слушаний подсудимый получил очередное воинское звание старшего лейтенанта, а дома у него родилась дочь.

Отметим, что в апреле 2024 года командир воинской части, где служит офицер Айсин, обратился в гарнизонный суд с ходатайством об освобождении гвардии старшего лейтенанта от уголовной ответственности для «выполнения специальных задач в зоне проведения СВО». При этом он сослался на недавно принятые поправки к Уголовному кодексу РФ, позволяющие суду принять такое решение. Командир части напомнил при этом, что за боевые заслуги его подчиненный в 2022 году был награжден медалью Жукова.

Впрочем, суд рассмотрел все же дело десантника до конца.

В прениях сторон представитель обвинения заявил, что считает вину подсудимого в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), незаконном ношении оружия (ст. 222 УК РФ) и хищении оружия с использованием служебного положения (ст. 226 УК РФ) полностью доказанной и предложил назначить офицеру восемь лет колонии строгого режима, оштрафовать его на 300 тыс. руб., а также лишить воинского звания.

Как рассказывал ранее «Ъ», инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел в ночь на 16 февраля 2023 года в подмосковном Орехово-Зуево. В этом городе базируется 150-й отдельный ремонтный батальон ВДВ, где тогда еще лейтенант Радик Айсин служил замкомандира роты. В Подмосковье офицер возвратился после многомесячного участия в боях в зоне СВО. Там, добавим, погиб его отец, также десантник.

Назначенный накануне вечером дежурным по части, офицер, как следует из материалов дела, до часу ночи 16 февраля «самостоятельно употреблял алкоголь» и «добровольно привел себя в состояние алкогольного опьянения». После чего, «решив завладеть» закрепленным за ним АК-74М, десантник дошел до расположения своей роты и, «используя служебное положение», приказал своему подчиненному вскрыть опечатанную «оружейку» и выдать ему автомат. Рядовой исполнил приказ своего командира, «не осознавая его незаконность». Автомат был не заряжен, магазин с патронами офицер с собой не взял. Затем, говорится в деле, в сопровождении одетых в гражданское рядового и ефрейтора лейтенант прошел через КПП части на автостоянку и, сев в Volkswagen Tiguan, доехал до круглосуточного магазина «Вкусняшка» (Мадонская улица, 2). Здесь с автоматом на плече офицер попросил «самого лучшего пива». Продавец отказала в просьбе, после чего Айсин, по материалам дела, вспылил, обругал ее, попутно щелкнув предохранителем автомата.

Впрочем, находящиеся в магазине посетители тут же схватили дебошира и, стукнув его пару раз, вывели на воздух, передав вместе с оружием сидящим в автомобиле его сослуживцам. После этого офицера доставили в часть, и он сдал АК обратно в «оружейку».

Вся история заняла 25 минут, а широкую огласку она получила после того, как запись с видеокамеры, установленной внутри «Вкусняшки», распространилась в соцсетях. После этого военное следствие СКР и возбудило уголовное дело.

Защита по ходу процесса настаивала на полном оправдании подсудимого. Ее представители, в частности, указывали на показания ряда свидетелей, которые говорили, что агрессии в адрес посетителей магазина Айсин не проявлял, оружия на них не направлял. Звук переключения предохранителя автомата (обвинение считало это действие жестом устрашения) они не слышали. Продавщица «Вкусняшки» и вовсе отказалась от каких-либо претензий к офицеру, считая его извинения достаточными. Также не было претензий к Айсину и у военного ведомства.

В итоге суд признал офицера виновным, но приговорил к шести годам условно. Контроль за поведением десантника на время пятилетнего испытательного срока возложено на командование части.

Сразу после оглашения приговора Радик Айсин уехал на СВО воевать штурмовиком. Его адвокат Денис Корсун сказал «Ъ», что приговор «фактически не повлек» для его подзащитного «негативных последствий» и поэтому вполне устраивает сторону защиты и обжалован не будет. Как подчеркнул Корсун, его доверитель, несмотря на обвинение в особо тяжком и двух тяжких преступлениях, «остался на свободе и на службе и к нему нет требований материального характера со стороны государства».