Условно осужденный за хулиганство с оружием десантник уехал на спецоперацию

Материалы дела офицера-десантника гарнизонный суд рассматривал с августа 2023 года. Слушания шли с длительными перерывами, так как Радик Айсин уезжал в зону проведения СВО и участвовал в боевых действиях. За время слушаний подсудимый получил очередное воинское звание старшего лейтенанта, а дома у него родилась дочь.
Отметим, что в апреле 2024 года командир воинской части, где служит офицер Айсин, обратился в гарнизонный суд с ходатайством об освобождении гвардии старшего лейтенанта от уголовной ответственности для «выполнения специальных задач в зоне проведения СВО». При этом он сослался на недавно принятые поправки к Уголовному кодексу РФ, позволяющие суду принять такое решение. Командир части напомнил при этом, что за боевые заслуги его подчиненный в 2022 году был награжден медалью Жукова.
Впрочем, суд рассмотрел все же дело десантника до конца.
Как рассказывал ранее «Ъ», инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел в ночь на 16 февраля 2023 года в подмосковном Орехово-Зуево. В этом городе базируется 150-й отдельный ремонтный батальон ВДВ, где тогда еще лейтенант Радик Айсин служил замкомандира роты. В Подмосковье офицер возвратился после многомесячного участия в боях в зоне СВО. Там, добавим, погиб его отец, также десантник.
Назначенный накануне вечером дежурным по части, офицер, как следует из материалов дела, до часу ночи 16 февраля «самостоятельно употреблял алкоголь» и «добровольно привел себя в состояние алкогольного опьянения». После чего, «решив завладеть» закрепленным за ним АК-74М, десантник дошел до расположения своей роты и, «используя служебное положение», приказал своему подчиненному вскрыть опечатанную «оружейку» и выдать ему автомат. Рядовой исполнил приказ своего командира, «не осознавая его незаконность». Автомат был не заряжен, магазин с патронами офицер с собой не взял. Затем, говорится в деле, в сопровождении одетых в гражданское рядового и ефрейтора лейтенант прошел через КПП части на автостоянку и, сев в Volkswagen Tiguan, доехал до круглосуточного магазина «Вкусняшка» (Мадонская улица, 2). Здесь с автоматом на плече офицер попросил «самого лучшего пива». Продавец отказала в просьбе, после чего Айсин, по материалам дела, вспылил, обругал ее, попутно щелкнув предохранителем автомата.
Впрочем, находящиеся в магазине посетители тут же схватили дебошира и, стукнув его пару раз, вывели на воздух, передав вместе с оружием сидящим в автомобиле его сослуживцам. После этого офицера доставили в часть, и он сдал АК обратно в «оружейку».
Вся история заняла 25 минут, а широкую огласку она получила после того, как запись с видеокамеры, установленной внутри «Вкусняшки», распространилась в соцсетях. После этого военное следствие СКР и возбудило уголовное дело.
Защита по ходу процесса настаивала на полном оправдании подсудимого. Ее представители, в частности, указывали на показания ряда свидетелей, которые говорили, что агрессии в адрес посетителей магазина Айсин не проявлял, оружия на них не направлял. Звук переключения предохранителя автомата (обвинение считало это действие жестом устрашения) они не слышали. Продавщица «Вкусняшки» и вовсе отказалась от каких-либо претензий к офицеру, считая его извинения достаточными. Также не было претензий к Айсину и у военного ведомства.
Сразу после оглашения приговора Радик Айсин уехал на СВО воевать штурмовиком. Его адвокат Денис Корсун сказал «Ъ», что приговор «фактически не повлек» для его подзащитного «негативных последствий» и поэтому вполне устраивает сторону защиты и обжалован не будет. Как подчеркнул Корсун, его доверитель, несмотря на обвинение в особо тяжком и двух тяжких преступлениях, «остался на свободе и на службе и к нему нет требований материального характера со стороны государства».