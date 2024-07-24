Условно осужденный за хулиганство с оружием десантник уехал на спецоперацию

Назначенный накануне вечером дежурным по части, офицер, как следует из материалов дела, до часу ночи 16 февраля «самостоятельно употреблял алкоголь» и «добровольно привел себя в состояние алкогольного опьянения». После чего, «решив завладеть» закрепленным за ним АК-74М, десантник дошел до расположения своей роты и, «используя служебное положение», приказал своему подчиненному вскрыть опечатанную «оружейку» и выдать ему автомат. Рядовой исполнил приказ своего командира, «не осознавая его незаконность». Автомат был не заряжен, магазин с патронами офицер с собой не взял. Затем, говорится в деле, в сопровождении одетых в гражданское рядового и ефрейтора лейтенант прошел через КПП части на автостоянку и, сев в Volkswagen Tiguan, доехал до круглосуточного магазина «Вкусняшка» (Мадонская улица, 2). Здесь с автоматом на плече офицер попросил «самого лучшего пива». Продавец отказала в просьбе, после чего Айсин, по материалам дела, вспылил, обругал ее, попутно щелкнув предохранителем автомата.