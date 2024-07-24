Cудно Argos Georgia с россиянами на борту затонуло в Атлантике

Как пишет The Guardian со ссылкой на местные власти, вечером 22 июля судно, вышедшее из порта днем ранее, подало сигнал о «неконтролируемом затоплении». В этот момент оно находилось в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских (Мальвинских) островов Стэнли. К спасательной операции привлекли несколько судов и вертолет, однако поиски были временно приостановлены из-за шторма и ветреной погоды, отмечает AP.