Cудно Argos Georgia с россиянами на борту затонуло в Атлантике

Как пишет The Guardian со ссылкой на местные власти, вечером 22 июля судно, вышедшее из порта днем ранее, подало сигнал о «неконтролируемом затоплении». В этот момент оно находилось в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских (Мальвинских) островов Стэнли. К спасательной операции привлекли несколько судов и вертолет, однако поиски были временно приостановлены из-за шторма и ветреной погоды, отмечает AP.
23 июля поиски возобновились. Четырнадцать человек добрались до спасательных надувных плотов, затем им помогли прибывшие на помощь суда. Тела погибших пока не опознаны. Изначально было известно о гибели шестерых человек, однако EFE со ссылкой на данные испанского автономного сообщества Галисия сообщило о восьми. Поиски семерых пропавших продолжаются. На борту находились граждане Испании, России, Индонезии, Перу, Уругвая. Argos Georgia находится под управлением частной британо-норвежской компании Argos Froyanes Ltd.