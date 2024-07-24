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Cудно Argos Georgia с россиянами на борту затонуло в Атлантике

В Южной части Атлантического океана затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia c 27 членами экипажа, среди которых были граждане России. Как минимум восемь человек погибли, семь числятся пропавшими без вести. Судно шло под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.

Как пишет The Guardian со ссылкой на местные власти, вечером 22 июля судно, вышедшее из порта днем ранее, подало сигнал о «неконтролируемом затоплении». В этот момент оно находилось в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских (Мальвинских) островов Стэнли. К спасательной операции привлекли несколько судов и вертолет, однако поиски были временно приостановлены из-за шторма и ветреной погоды, отмечает AP.

23 июля поиски возобновились. Четырнадцать человек добрались до спасательных надувных плотов, затем им помогли прибывшие на помощь суда. Тела погибших пока не опознаны. Изначально было известно о гибели шестерых человек, однако EFE со ссылкой на данные испанского автономного сообщества Галисия сообщило о восьми. Поиски семерых пропавших продолжаются. На борту находились граждане Испании, России, Индонезии, Перу, Уругвая. Argos Georgia находится под управлением частной британо-норвежской компании Argos Froyanes Ltd.