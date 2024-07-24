Магнитный шторм будет мучить хабаровчан до вечера

По данным астрофизиков, пик сегодняшних бурь придётся на 12 часов дня. Интенсивность возмущений в магнитосфере достигнет отметки 6 баллов и далее пойдёт на спад. При этом до вечера их уровень будет «красным» — передышка ожидается лишь после 18 часов, когда магнитосфера вернётся в спокойное состояние.
В этом году магнитная активность существенно выросла из-за более частых вспышек на Солнце. В середине мая Хабаровск, как и остальную Россию, накрыл рекордный за 20 лет геомагнитный шторм.
В период бурь специалисты советуют метеозависимым людям не заниматься интенсивными физнагрузками, минимизировать количество жирной и вредной пищи, а также стараться избегать стрессовых ситуаций.