Магнитный шторм будет мучить хабаровчан до вечера

По данным астрофизиков, пик сегодняшних бурь придётся на 12 часов дня. Интенсивность возмущений в магнитосфере достигнет отметки 6 баллов и далее пойдёт на спад. При этом до вечера их уровень будет «красным» — передышка ожидается лишь после 18 часов, когда магнитосфера вернётся в спокойное состояние.