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Постоялец устроил погром в гостинице Биробиджана

В Биробиджане помощь правоохранителей понадобилась в гостинице. Один из постояльцев устроил погром. А все потому, что его просили покинуть номер. Выезжать он не собирался, не хотел оплачивать проживание, вел себя неадекватно, грубил и провоцировал драку. В конце концов он сломал кровать. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии ЕАО, подмогу сотрудники гостиницы вызвали с помощью тревожной кнопки.

Источник: РИА "Новости"

При виде росгвардейцев хулиган успокоился и оплатил нанесенный заведению ущерб. Правонарушитель был задержан и доставлен в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства.