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Экс-замглавы МО Иванов назвал свои действия гражданско-правовыми отношениями

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей, считает, что его действия не носили криминального характера и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения, а не как преступление. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Вину он отвергает. И считает, что в его деле отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому деянию, а в [его] действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений», — говорится в документе.

Иванов также обращает внимание на незаконность своего задержания, «которое производилось в отсутствии одного из защитников», а также на возбуждение уголовного дела ненадлежащим должностным лицом, поскольку Иванов «хоть и является гражданским служащим, однако замещал должность заместителя Министра обороны РФ».

Ранее сообщалось, что Иванов попросил Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как он ранее участвовал в боевых действиях, является непосредственным участником СВО, находится под санкциями всех стран и имеет госнаграды. Об этом сказано в постановлении районного суда о продлении ему срока ареста.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что под участием в боевых действиях обвиняемый «имел в виду тот факт, что лично курировал строительство различных объектов и сооружений на новых территориях РФ».