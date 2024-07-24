Экс-замглавы МО Иванов назвал свои действия гражданско-правовыми отношениями

Ранее сообщалось, что Иванов попросил Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как он ранее участвовал в боевых действиях, является непосредственным участником СВО, находится под санкциями всех стран и имеет госнаграды. Об этом сказано в постановлении районного суда о продлении ему срока ареста.