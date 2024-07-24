Пьяная клиентка напала на сотрудников кафе в Кызылорде

«Когда к ней подошли официант З. и администратор кафе А. и сообщили ей о закрытии кафе, подсудимая без причины начала нецензурно выражаться, оскорблять их, сказала, что не выйдет из кафе. В состоянии алкогольного опьянения разбила пивную кружку, схватила за волосы официантку З. и несколько раз ударила ногой по её левой ноге. Далее подсудимая А. нанесла два удара в глаз потерпевшей А., а затем начала царапать ногтями её лицо», — рассказали в суде.