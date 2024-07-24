На юго-западе Москвы в многоэтажном доме произошел пожар

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, ЮЗАО (Юго-Западный административный округ), улица Молодежная, дом № 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в квартире на седьмом этаже восьмиэтажного жилого дома. Огонь интенсивно распространяется на балкон восьмого этажа и чердачные помещения. В чердачных помещениях пожар принял открытую форму горения на площади 200 кв. м», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что из подъезда дома самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек. Из квартиры на восьмом этаже спасены четыре человека.
Позже в пресс-службе уточнили, что общая площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В ликвидации задействованы более 150 человек личного состава и 46 единиц техники.