Пропавшего несколько дней назад мужчину нашли мертвым в Кызылорде

Информацию об обнаружении тела пропавшего сообщила сотрудник фонда «Волонтеры Кызылорды» Ольга Чебакова на своей странице в Facebook.
Сообщалось, что 20 июля он вышел с работы, мужчина работал в Областной больнице Кызылодры, и пропал.
В департаменте полиции региона подтвердили информацию о том, что мужчина был найден мертвым.
«23 июля было обнаружено тело пропавшего человека. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В целях установления точной причины смерти мужчины назначена необходимая судебно-медицинская экспертиза и ожидается заключение данной экспертизы. Личность установлена. Следственные действия будут продолжены», — сообщили в ДП.