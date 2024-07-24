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Пропавшего несколько дней назад мужчину нашли мертвым в Кызылорде

Мужчину, который пропал несколько дней назад в Кызылорде, обнаружили мертвым — его искали сотрудники полиции ДЧС, волонтеры и местные жители. Информацию подтвердили в ДП региона, передает NUR.KZ.

Источник: Polisia.kz

Информацию об обнаружении тела пропавшего сообщила сотрудник фонда «Волонтеры Кызылорды» Ольга Чебакова на своей странице в Facebook.

Сообщалось, что 20 июля он вышел с работы, мужчина работал в Областной больнице Кызылодры, и пропал.

В департаменте полиции региона подтвердили информацию о том, что мужчина был найден мертвым.

«23 июля было обнаружено тело пропавшего человека. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В целях установления точной причины смерти мужчины назначена необходимая судебно-медицинская экспертиза и ожидается заключение данной экспертизы. Личность установлена. Следственные действия будут продолжены», — сообщили в ДП.