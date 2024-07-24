Оценка ущерба от наводнения идет в Партизанском округе Приморья

«Все силы и средства, резервы на местах есть. Привлекайте подрядчиков, заключайте контракты, чтобы максимально быстро восстановить то, что нарушено дождями. Нужно сделать так, чтобы последствия этих дождей не наложились на те, что принесут более сильные дожди. Есть почти неделя, чтобы максимально подготовиться», — заявил Губернатор.