Оценка ущерба от наводнения идет в Партизанском округе Приморья

Аварийные работы в среду, 24 июля, в муниципалитете координирует Губернатор Олег Кожемяко, отмечает пресс-служба.
Как доложил глава Партизанского муниципального округа Александр Степанов, нет проезда в села Васильевка и Романовский ключ — в последнем также отсутствует связь и электричество. Начали восстанавливать дорогу к Васильевке.
«В целом в округе пострадало более 100 подворий, в некоторые дома вода заходила на метр. Сейчас работает пять оценочных комиссий», — уточнил руководитель муниципалитета.
Нет связи с селом Скворцовка в Анучинском округе, также отрезаны села Еловка и Муравейка. Сейчас дорожники ждут схода воды, чтобы приступить к отсыпке проездов. По поручению Губернатора, в ближайшее время в этот район вылетает вертолет для оказания и при необходимости, эвакуации населения.
По словам генерального директора Примавтодора Николая Зайцева, в настоящее время техника пробует ремонтировать проезды на дороге Новолитовка-Васильевка, вскрыто дорожное полотно к временному мосту через реку Партизанская.
Бригады энергетиков и связистов работают в Партизанском округе. Сейчас они ищут повреждения на линиях, там, где это возможно, устраняют обрывы.
Как обозначил Олег Кожемяко, задача, стоящая перед муниципалитетами и ведомствами, — максимально быстро ликвидировать последствия стихии и приготовиться к более сильной непогоде, ожидаемой
«Все силы и средства, резервы на местах есть. Привлекайте подрядчиков, заключайте контракты, чтобы максимально быстро восстановить то, что нарушено дождями. Нужно сделать так, чтобы последствия этих дождей не наложились на те, что принесут более сильные дожди. Есть почти неделя, чтобы максимально подготовиться», — заявил Губернатор.