Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

По версии обвинения, Якубджони Юсуфзода за несколько дней до теракта, который произошел 22 марта, перечислил одному из соучастников дела средства на банковскую карту для проживания исполнителей теракта. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после произошедшего. 25 марта Юсуфзода задержали в Москве за неповиновение полиции, арестовали на 12 суток, а затем он стал фигурантом дела о теракте в «Крокусе». Он частично признал вину.