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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

По заданию организаторов теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» один из фигурантов уголовного дела — Якубджони Юсуфзода — пытался уничтожить доказательства незадолго до задержания, следует из судебных документов. Он находится в СИЗО 1 апреля по обвинению в террористическом акте (п. «б», ч. 3, ст. 205).

Источник: РИА "Новости"

В судебных документах, которые приводит «РИА Новости», говорится, что Якубджони Юсуфзода попытался уничтожить «средства совершения преступления и иные доказательства преступной деятельности». Другие детали не приводятся.

По версии обвинения, Якубджони Юсуфзода за несколько дней до теракта, который произошел 22 марта, перечислил одному из соучастников дела средства на банковскую карту для проживания исполнителей теракта. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после произошедшего. 25 марта Юсуфзода задержали в Москве за неповиновение полиции, арестовали на 12 суток, а затем он стал фигурантом дела о теракте в «Крокусе». Он частично признал вину.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. По этому делу арестованы 12 человек, включая четверых исполнителей и их предполагаемых пособников. Максимальное наказание по статье о террористическом акте — пожизненное лишение свободы.