Экипажи Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ

«Осуществили сброс УМПК с установленной дальности. Цели по результатам объективного контроля поражены. Наше дело правое! Противник будет побежден! Противник нас боится, потому что работаем высокоточными бомбами с УМПК, которые выполняют коррекцию и попадают точно в цель. Их разрушительное действие довольно-таки сильное, пробивает прочные бетонные укрытия, поэтому противник дрожит от страха и будет побежден», — поделился после выполнения боевого задания летчик Су-34.