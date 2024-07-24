Экипажи Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
«Осуществили сброс УМПК с установленной дальности. Цели по результатам объективного контроля поражены. Наше дело правое! Противник будет побежден! Противник нас боится, потому что работаем высокоточными бомбами с УМПК, которые выполняют коррекцию и попадают точно в цель. Их разрушительное действие довольно-таки сильное, пробивает прочные бетонные укрытия, поэтому противник дрожит от страха и будет побежден», — поделился после выполнения боевого задания летчик Су-34.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника. Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб, позволяет выполнять полетное задание не входя в зону поражения систем ПВО противника, добавили в оборонном ведомстве.
14 июля Минобороны РФ сообщило, как экипаж сверхзвукового истребителя Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Многофункциональные бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по ликвидации живой силы и объектов украинской армии.
В тот же день летчик истребителя-бомбардировщика Су-34 рассказал об уязвимости ВСУ перед бомбами с УМПК. Расчетная точность авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК —10 м. Масса тротила в ней — 1,4 тыс. кг, это оставляет конкурентов позади. Таким образом, УМПК дал вторую жизнь архаичным боеприпасам типа ФАБ-3000 и любым свободно падающим бомбам, пояснил он.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.